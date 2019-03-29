Британский мужчина пропал без вести после падения с парома возле Майорки

Британский мужчина пропал без вести после падения с парома во время отпуска с мамой. 31-летнего Рема Кингстона из Эссекса, не видели с 5 утра в пятницу. Он путешествовал на пароме Hypatia de Alejandria между Ибицей и Майоркой, когда он упал за борт. Он прилетел в Малагу с мамой, чтобы забрать машину, которую они перевозили в дом отдыха на Майорке.
Как передает Главтему.ру, шансы найти мужчины минимальны. Глава морского спасательного центра в Пальме Мигель Чикон объяснил это низкими температурами и тем фактом, что у потерпевшего не было спасательного жилета.
Тем не менее, от береговой охраны поступило следующее заявление:
"Все силы безопасности и сотрудники британского консульства были очень полезны и делают все возможное. Если кто-нибудь заметит Рема, немедленно позвоните в полицию. Если вы найдете его и попытаетесь приблизиться, пожалуйста, сделайте это спокойно, потому что он боится и не доверяет людям в его нынешнем психическом состоянии".
Семья Кингсмана настроена более оптимистично. Ведь подобное происшествие с мистером Кингсманом не первое. 5 лет назад он пропал в Шотландии, но затем нашелся в целости и сохранности. Об этом заявила сестра.
Фото: The Sun
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