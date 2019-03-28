Носителями паранормальных способностей издревле считались черные кошки. Представленная ниже видеозапись, полученная на прошлой неделе в Техасе, является, возможно, прекрасным доказательством этому.

Как утверждают жители американского города Остина, ночью камера наблюдения, установленная на доме, что-то поистине удивительное.

Неизвестная черная кошка приблизилась к порогу дома, после чего буквально растворилась в воздухе, словно дым. Отец семейства, служащий в армии, в свое время установил систему видеонаблюдения, пишет Yoki.ru.

По словам его жены, несколько ночей назад ей показалось, что кто-то ходит возле дома, и на следующее утро она просмотрела запись с камеры наблюдения. То, что женщина увидела на видео, испугало ее.

Загадочный ролик демонстрирует черную кошку со светящимися глазами, неторопливо пробегающую возле дома. Когда животное сворачивает, оно неожиданно исчезает.

Скептики во Всемирной паутине, ознакомившись с загадочной записью, посчитали, что всему виной стало низкое качество съемки.

Но другие пользователи заметили (и небезосновательно), что такое объяснение вряд ли удовлетворит американку, которая, судя по ее словам, почувствовала "чужого" возле ее дома в ту ночь.

А женская интуиция — вещь серьезная. Очевидно, и камера наблюдения была установлена именно по этой причине…

Фото: миррэйки.рф

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