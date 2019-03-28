Пациенты с диагнозом рака мозга назвали ранние симптомы заболевания

Пациенты поведали британским ученым о характерных симптомах начала заболевания раком мозга, которые ими игнорировались. Люди искренне жалели, что не обратили на эти признаки должного внимания, сообщает Pora.ru.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали десятки случаев заболевания раком мозга, чтобы определить недуг. Также специалисты провели опрос среди родных и близких пациентов, больных раком мозга. Об этом написал журнал Plos One.

Пациенты после того, как врачи диагностировали у них рак мозга, признались, что сожалеют о том, что не обратились с жалобами на симптомы, которые изначально казались незначительными. Главная причина — не хотелось чувствовать себя глупо перед доктором.



В результате исследования ученые сделали вывод, что начальные симптомы рака мозга, многие люди пропускают не только из-за невнимательности, но и из-за склонности считать недомогания незначительными, чтобы идти с ними на прием к врачу или медосмотр.

"Еще ранее выявлялось, что до выставления диагноза рак мозга люди могут испытывать множество незначительных изменений, например, изменения сна, памяти, речи, внимания, равновесия, в ощущениях. В этот раз мы обнаружили, что пациенты часто не обращаются за помощью, считая эти изменения слабыми, нечастыми, эпизодическими", — отметила руководитель проекта доктор Сьюзан Скотт.

Ученые особенно выделили следующие характерные симптомы, описанные пациентами:

неспособность четко сконцентрировать внимание;

головные боли;

упадок сил;

несвойственное ранее чувство усталости;

потеря интереса к работе, увлечениям, общению со знакомыми и друзьями;

сонливость;

заплетающийся язык и вообще изменения речи;

временная амнезия;

потеря равновесия;

агрессивность, раздражительность, плаксивость и другие негативные психологические изменения.

Ученые напоминают, что, согласно статистическим данным, ежегодно диагностируемая опухоль мозга составляет около двух процентов ото всех случаев рака. Самая распространенная форма рака мозга — глиобластома. На долю этой злокачественной опухоли приходится 52 процента всех первичных опухолей мозга.

Эта же разновидность онкологии - самый опасный вид заболевания из-за способности раковых клеток быстро распространяться. Лишь пять процентов людей с этим диагнозом могут прожить пять и более лет благодаря новым методикам лечения.

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