Лидер татарских эсеров опровергла слухи о ее мошенничестве и назвала их предвыборным антипиаром

Осенью 2018 года стало известно о задержании главы отделения "Справедливая Россия" в Казани и руководителя агентства недвижимости "Пассаж" Рушании Бильгильдеевой за мошенничество в особо крупных размерах. Политика обвиняли в получении средств на общую сумму 7 миллионов рублей и невыполнении своих обязательств.

Сообщалось, что в период с 2013 по 2016 года Бильгильдеева продавала земельные участки в поселках Восточное Державино, Радужный и Студенцы, но не выполняла договорные условия.

Суть претензии заключалась в том, что на участках не было проведено необходимых коммуникаций: не было воды, газа и электричества. СМИ отмечали 23 (некоторые издания — 72) эпизода нарушения политиком контрактных условий, в результате которых был подан коллективный иск на сумму в три миллиона рублей.

Недавно стало известно, что руководителя казанского отделения "Справедливой России" пригласили на допрос в СКР, но она на него не явилась в связи с болезнью. Отметим, что не все поддерживают транслируемую СМИ позицию по этому вопросу. Многие знают ее как небезразличного политика и предлагают свою помощь. Бильгильдеева рассказала о словах поддержки от незнакомцев в социальных сетях, которые готовы оказать помощь.

"Спасибо всем за поддержку! Это придает мне уверенности, за мной люди и справедливость, — заявила в интервью "Правде.Ру" Рушания Бильгильдеева. — Я, в свою очередь, верю в наше российское правосудие и законодательство. Верю в друзей-единомышленников, с которыми вместе будем добиваться справедливости, как и прежде по всем проблемам современной России".

Политик объяснила причины конфликта финансовым кризисом и недобросовестностью покупателей, предупрежденных на момент покупки, что коммуникация будет готова позднее. "В 2014 году в нашей стране разразился финансовый кризис. Естественно, не обошел он стороной и наше агентство — возникли проблемы по прокладке инженерных сетей. Аксиома экономики состоит в том, что кризис всегда в первую очередь бьет по рынку недвижимости. Резко упал спрос на земельные участки, поселки остались нереализованными. Нереализованными остались от 30 до 70 процентов площадей. Изначально люди покупали участки без коммуникаций, со скидками, понимая, что развитие будет постепенное. Работы выполнены частично", — рассказала собеседник "Правды.Ру".

"К сожалению, в России всегда было сложно развиваться малому бизнесу, особенно когда отсутствовала реальная помощь от государства. Да, сегодня ситуация меняется — большая поддержка идет лично от президента нашей республики. Он встречается с предпринимателями, помогает в решении насущных вопросов. Несомненно, сегодня предпринимателям стало работать значительно легче. Мы не стоим на месте, наша республика постоянно развивается, и я надеюсь на дальнейшее развитие поселков.

Что касается недавних новостей (назовем их модным ныне словом Fake News), я сама была удивлена. Я не скрываюсь от правоохранительных органов, оказываю содействие следствию. Более того, большинство эпизодов дела были разрешены, когда я внесла личные средства. Вопросы людей по оформлению земельных участков сегодня исчерпаны. Теперь на повестке дня остались только вопросы по коммуникациям.

Очевидно, что это уже гражданско-правовые отношения, не имеющие никакого отношения к уголовной сфере. Ограничение моей свободы, о котором пишут некоторые журналисты, очень негативно повлияет на разрешение проблем людей, обратившихся с заявлениями. Скоро весна, и без моего содействия дальнейшая прокладка инженерных сетей невозможна. Возможно, кто-то просто хочет нагреть руки на проблемах простых людей", — сказала в интервью изданию предпринимательница и политик.

По данным соцопросов, "Справедливая Россия" набирает более 10% на предстоящих местных выборах. "Некими силами, остающимися в тени, делается все, чтобы я не смогла выдвинуться кандидатом в депутаты Госсовета РТ! Я не понимаю, кому это выгодно и кто боится оппозиционной партии?", — подытожила политик.