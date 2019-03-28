Римма Чиркина рассказала об особенностях российского буллинга

Заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Римма Чиркина рассказала об особенностях буллинга в российских школах.

В младшей школе буллинг зачастую провоцируется поведением учителя: если он не скрывает неприязни к одному из учеников, можно быть уверенным, что тот станет "белой вороной".

На средние классы приходится пик школьной травли, пишет портал GT. Как показывают исследования, в 6-х классах уровень буллинга достигает 15,7 %, в 7-8 классах — 12,3 %. Дети выходят из начальной школы, теперь для них важной фигурой становится не учитель, не родители, а сверстники. В этом возрасте дети группируются вокруг сильного лидера из одноклассников. Как правило это ребенок с проблемами, которые он решает с позиции власти и подчинения. В старших классах — с 13 до 16 лет — процент буллинга немного снижается, в 10-11 классах он падает до 6 %.

Буллинг с возрастом изменяется и качественно: добавляются формы, связанные с особыми статусами подростков, влюбленностями, ревностью, завистью. Именно в этом возрасте может возникнуть вид буллинга, имеющий сексуальный подтекст.

У мальчиков и девочек примерно одинаковый процент проявления буллинга, но у мальчиков более распространены физические формы буллинга, иными словами избиение, причинение физической боли. Девочки предпочитают психологическое давление, но это вовсе незначит, что девочки не могут причинить тяжкий вред здоровью. Как правило, девочки бьют девочек. Мальчики бьют мальчиков и девочек. Самые распространенные формы женского буллинга — высмеивание, шантаж, жестокие розыгрыши, клевета и другие формы унижения личности.

Фото: Деткино

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