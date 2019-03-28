Участник кампании по борьбе с наркотиками, переживший кому, пойман на наркотиках

4 года назад тогда еще студенту из Плимута Джордану Хоторну повезло выжить после курения психоактивного вещества Вортекс, которое в то время было законным и свободно распространялось в магазинах. У него было повреждение головного мозга, и он был без сознания пять дней. Позже его семья обратилась к правительству с просьбой запретить данное вещество законодательно, и Хоторн стал лицом этого запрета. Он обнародовал свою фотографию в коме: "Я был по сути зомби. "Я никогда не был так близок к смерти".

Как пишет сайт Главная тема, теперь он врезался в фургон, управляя своим мотоциклом в состоянии наркотического опьянения. Хотя на этот раз Хоторн полностью отрицал прием Вортекса и во всем обвинял водителя фургона, Саймона Джексона. Но на стороне последнего оказалось множество свидетелей, которые заявили, что Хоторн ехал как сумасшедший.

Тогда адвокат, Майкл Браун стал утверждать, что его клиент не касался бывших легальных наркотиков с момента его комы, но он курил каннабис в день аварии, "чтобы облегчить боль от более ранней аварии. Судью это не убедило: он взыскал с Хоторна штраф и лишил прав на полтора года.

Фото: Daily Mail

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