В Китае родились близнецы от двух отцов

В китайском городе Сямынь женщина родила сыновей-двойняшек. Столь светлое событие немного омрачил тот факт, что у мальчиков оказались разные отцы.

Несмотря на очевидность произошедшего, женщина запросила тест на отцовство своего мужа. Ей это было необходимо, чтобы иметь возможность официально внести своих мальчиков-двойняшек в реестр домохозяйств города, пишет Yoki.ru.

И тут выяснилось, что один из малышей оказался не от супруга. Молодая мать, узнав о результатах ДНК-теста, обвинила мужа в фальсификации и отрицала измену. Но в дальнейшем деваться было некуда и она все же созналась, что у нее была короткая интрижка "всего на одну ночь".

Подобный случай с близнецами составляет один на миллион, заявляют китайские медики. Но зачатие второго близнеца, может произойти только, если "интрижка" произошла спустя всего несколько часов после зачатия первого.

Супруг любвеобильной дамы заявил, что, как и прежде, хочет растить своего сына, однако не желает воспитывать чужого ребенка. Впрочем, отмечается, что пара в итоге "сама со всем разобралась".

Фото: kamozin.com

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