В Китае родились близнецы от двух отцов

В китайском городе Сямынь женщина родила сыновей-двойняшек. Столь светлое событие немного омрачил тот факт, что у мальчиков оказались разные отцы.
Несмотря на очевидность произошедшего, женщина запросила тест на отцовство своего мужа. Ей это было необходимо, чтобы иметь возможность официально внести своих мальчиков-двойняшек в реестр домохозяйств города, пишет Yoki.ru.
И тут выяснилось, что один из малышей оказался не от супруга. Молодая мать, узнав о результатах ДНК-теста, обвинила мужа в фальсификации и отрицала измену. Но в дальнейшем деваться было некуда и она все же созналась, что у нее была короткая интрижка "всего на одну ночь".
Подобный случай с близнецами составляет один на миллион, заявляют китайские медики. Но зачатие второго близнеца, может произойти только, если "интрижка" произошла спустя всего несколько часов после зачатия первого.
Супруг любвеобильной дамы заявил, что, как и прежде, хочет растить своего сына, однако не желает воспитывать чужого ребенка. Впрочем, отмечается, что пара в итоге "сама со всем разобралась".
Фото: kamozin.com
Читайте также:
Близнецы: найдите десять отличий
Десять самых распространенных мифов о близнецах
13-летний подросток из США поймал огромного сома
Некто Брайден Роджерс из Техаса, которому всего 13 лет установил рекорд штата среди подростков, поймав сома весом 30,4 килограмма, рассказывает Poplawok.ru.
Названы самые дорогие города мира
Самыми дорогими для жизни городами мира стали Сингапур, Париж и Гонконг, следует из новой версии рейтинга аналитического подразделения журнала Economist - Economist Intelligence Unit (EIU).
На видео заснята кошка, которая раствориласьв воздухе
Носителями паранормальных способностей издревле считались черные кошки. Представленная ниже видеозапись, полученная на прошлой неделе в Техасе, является, возможно, прекрасным доказательством этому. (esoreiter.ru)
В США спроектировали "умное" сидение для унитаза, которое следит за здоровьем человека
Американские ученые разработали уникальное сиденье для унитаза.