Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.03.2019 : 64,1683
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.03.2019 : 72,5808

В Китае родились близнецы от двух отцов

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/9/1/2/8912.jpeg
  • сегодня в 10:57

В Китае родились близнецы от двух отцов

В китайском городе Сямынь женщина родила сыновей-двойняшек. Столь светлое событие немного омрачил тот факт, что у мальчиков оказались разные отцы.

Несмотря на очевидность произошедшего, женщина запросила тест на отцовство своего мужа. Ей это было необходимо, чтобы иметь возможность официально внести своих мальчиков-двойняшек в реестр домохозяйств города, пишет Yoki.ru.

И тут выяснилось, что один из малышей оказался не от супруга. Молодая мать, узнав о результатах ДНК-теста, обвинила мужа в фальсификации и отрицала измену. Но в дальнейшем деваться было некуда и она все же созналась, что у нее была короткая интрижка "всего на одну ночь".

Подобный случай с близнецами составляет один на миллион, заявляют китайские медики. Но зачатие второго близнеца, может произойти только, если "интрижка" произошла спустя всего несколько часов после зачатия первого.

Супруг любвеобильной дамы заявил, что, как и прежде, хочет растить своего сына, однако не желает воспитывать чужого ребенка. Впрочем, отмечается, что пара в итоге "сама со всем разобралась".

Фото: kamozin.com

Читайте также:

Близнецы: найдите десять отличий

Десять самых распространенных мифов о близнецах

Близнецы дарят матери здоровье

Мир

Image

13-летний подросток из США поймал огромного сома

Некто Брайден Роджерс из Техаса, которому всего 13 лет установил рекорд штата среди подростков, поймав сома весом 30,4 килограмма, рассказывает Poplawok.ru.

Читать полностью
Image

Названы самые дорогие города мира

Самыми дорогими для жизни городами мира стали Сингапур, Париж и Гонконг, следует из новой версии рейтинга аналитического подразделения журнала Economist - Economist Intelligence Unit (EIU).

Читать полностью

Общество

Image

На видео заснята кошка, которая раствориласьв воздухе

Носителями паранормальных способностей издревле считались черные кошки. Представленная ниже видеозапись, полученная на прошлой неделе в Техасе, является, возможно, прекрасным доказательством этому. (esoreiter.ru)

Читать полностью
Image

В США спроектировали "умное" сидение для унитаза, которое следит за здоровьем человека

Американские ученые разработали уникальное сиденье для унитаза.

Читать полностью

Новости