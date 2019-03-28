В США спроектировали "умное" сидение для унитаза, которое следит за здоровьем человека

Как сообщает сайт medpulse. ru, в США разработчики создали "умное" сидение для унитаза, которое может определить первые признаки сердечной недостаточности задолго до симптомов болезни, которые проявляются в виде отеков и одышки.

"Умное" устанавливается поверх обычного. Внутри него находятся сенсоры, фиксирующие по ногам частоту сердцебиения, кровяное давление и уровень кислорода

Собранная информация автоматически отправляется с помощью беспроводного wi-fi канала.

Благодаря полученным данным, врач может оценить состояние человека. Согласно статистике, примерно 25% пациентов с сердечной недостаточностью попадают в больницу повторно в течение месяца после выписки, а 45% — в течение шести недель.

Сердечная недостаточность может привести к повреждению печени, сердца, если человек не проходит соответствующее лечение.

По словам разработчиков, "умное" сидение может довольно точно контролировать состояние здоровья организма.

Замерять необходимые показатели по ногам — очень надежно, так как там проходят самые крупные сосуды в организме.

Фото: xiaomi.kg

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