Количество бюджетных мест в вузах увеличится

Уже известно, по каким направлениям в российских вузах в 2019 году по ряду специальностей планируется увеличение числа бюджетных мест, пишет Yoki.ru.

Больше бюджетных мест станет больше по таким направлениям, как "Искусство и культура", "Науки об обществе", "Гуманитарные науки", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки".

Недостаток кадров по данным направлениям стал причиной увеличения квот, объяснили в ведомстве. На сколько именно больше мест предоставят, не уточняется. Пока на 2019 года запланировано полмиллиона бюджетных мест для бакалавров, специалистов и магистров.

Количество бюджетных мест рассчитывается по количеству выпускников школ. Равно оно приблизительно половине от всех одиннадцатиклассников страны, которые выходят из стен средней школы.

Фото: ieml.ru

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