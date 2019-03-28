Количество бюджетных мест в вузах увеличится

Уже известно, по каким направлениям в российских вузах в 2019 году по ряду специальностей планируется увеличение числа бюджетных мест, пишет Yoki.ru.
Больше бюджетных мест станет больше по таким направлениям, как "Искусство и культура", "Науки об обществе", "Гуманитарные науки", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки".
Недостаток кадров по данным направлениям стал причиной увеличения квот, объяснили в ведомстве. На сколько именно больше мест предоставят, не уточняется. Пока на 2019 года запланировано полмиллиона бюджетных мест для бакалавров, специалистов и магистров.
Количество бюджетных мест рассчитывается по количеству выпускников школ. Равно оно приблизительно половине от всех одиннадцатиклассников страны, которые выходят из стен средней школы.
Фото: ieml.ru
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