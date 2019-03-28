На одной из рек в австралийской Северной территории братья-рыбаки Даг и Дэниел из Дарвина поймали на спиннинг метровую рыбу породы латес или баррамунди.
Но пока вытягивали ее из воды, она сама стала приманкой для четырехметрового крокодила, пишет Yoki.ru.
В итоге рептилия съела добычу и загнала мужчин на дерево, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.
Рыбаки были очень разочарованы потерей своей добычи.
Дэниел попытался подтащить ее ближе к себе, как из травы показался крокодил, быстро приближавшийся к рыбакам.
Мужчины еще несколько раз попытались выдернуть рыбу из пасти крокодила, дергая за удочку. Но все исчезло в пасти у крокодила-великана: рыба, приманка, леска.
После этого австралийцы забрались на ближайшее дерево, где и дождались пока хищник уснет, чтобы покинуть место.
Потом они сказали, что им было грустно и обидно - ведь это была потрясающая рыба.
Фото: dyulgerov.info
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