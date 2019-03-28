Астрологи изучили 25 миллионов резюме и составили список профессий, которые выбирают представители разных знаков Зодиака.
Водолеи чаще всего ищут работу врача-стоматолога, фармацевта, продавца, грузчика, мерчандайзера и оператора, и реже остальных знаков интересуются вакансиями для бухгалтеров, пишет GT.
Рыбы хотят работать водителями, режиссерами, видеомонтажерами или кладовщиками. Среди них часто встречаются PR-менеджеры, пресс-секретари, актеры, журналисты и юристы. Бухгалтеров и инженеров-рыб намного меньше.
Овны указывают в резюме должности водителя и охранника, директора по закупкам и следователя. Среди овнов нечасто встречаются продавцы, кассиры, операторы и тайные покупатели.
Тельцы ищут вакансии для водителей, программистов, специалистов техподдержки и стараются не работать инженерами и дизайнерами.
Близнецов и раков чаще всего можно встретить в продажах и сфере обслуживания, гораздо реже они выбирают профессию мерчендайзера и главного бухгалтера.
Львы выбирают должность брокера, финансового аналитика, администратора, менеджера и директора.
Девы чаще других видят своё призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера.
Весы указывают в резюме должности менеджера, кладовщика или учителя, также они охотно выбирают госслужбу и реже других работают журналистами и копирайтерами.
Скорпионы склоняются к профессиям интернет-маркетолога, торгового представителя, офис-менеджера и инженера.
Многие стрельцы хотят работать менеджерами и мерчандайзерами и продавцами-консультантами.
Много козерогов среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков и крайне мало в роли офис-менеджеров и торговых представителей.
Фото: crowcaws.com
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