Астрологи изучили 25 миллионов резюме и составили список профессий, которые выбирают представители разных знаков Зодиака.

Водолеи чаще всего ищут работу врача-стоматолога, фармацевта, продавца, грузчика, мерчандайзера и оператора, и реже остальных знаков интересуются вакансиями для бухгалтеров, пишет GT.

Рыбы хотят работать водителями, режиссерами, видеомонтажерами или кладовщиками. Среди них часто встречаются PR-менеджеры, пресс-секретари, актеры, журналисты и юристы. Бухгалтеров и инженеров-рыб намного меньше.

Овны указывают в резюме должности водителя и охранника, директора по закупкам и следователя. Среди овнов нечасто встречаются продавцы, кассиры, операторы и тайные покупатели.

Тельцы ищут вакансии для водителей, программистов, специалистов техподдержки и стараются не работать инженерами и дизайнерами.

Близнецов и раков чаще всего можно встретить в продажах и сфере обслуживания, гораздо реже они выбирают профессию мерчендайзера и главного бухгалтера.

Львы выбирают должность брокера, финансового аналитика, администратора, менеджера и директора.

Девы чаще других видят своё призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера.

Весы указывают в резюме должности менеджера, кладовщика или учителя, также они охотно выбирают госслужбу и реже других работают журналистами и копирайтерами.

Скорпионы склоняются к профессиям интернет-маркетолога, торгового представителя, офис-менеджера и инженера.

Многие стрельцы хотят работать менеджерами и мерчандайзерами и продавцами-консультантами.

Много козерогов среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков и крайне мало в роли офис-менеджеров и торговых представителей.

Фото: crowcaws.com

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