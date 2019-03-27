Первые отличия мужского и женского мозга проявляются в утробе

Ученые из США доказали, что различия мозга девочки и мозга мальчика формируются уже в утробе матери, сообщает Pora.ru.

Американские исследователи первыми в истории науки установили, что различия между мужским и женским мозгом закладываются в процессе формирования эмбриона. Результаты этого открытия, как ожидают ученые, будут подвергнуты критике и восприняты неоднозначно, так как многие специалисты больше уверены в социальном влиянии на развитие мозга, а не в предпосылках внутриутробного развития.

Ученые из Университета Лангон, однако, в ходе исследования осуществили сканирование мозга 118 плодов на второй половине беременности и провели анализ связи между полом человека и нейронными соединениями развивающегося мозга. После этого, ученые заявили, что различия между мозгами полов, все же, имеют биологическую природу.



Как пояснили авторы исследования, одно из ключевых различий — связность нейронов в удаленных зонах мозга. Если у матери в утробе формируется девочка, у нее в мозге возникают сети нейронов, которые имеют большой "радиус действия" в отличие от мозга мальчиков, так как они более уязвимы перед внешним влиянием.

С такими выводами не согласились некоторые другие авторитетные ученые, сославшись на "необоснованные выводы" исследователей, которые нельзя считать доказательствами.



Считается, что мужской мозг более логичен, а женский — эмоционален. Ученые полагают, что это влияние гормонов, а не особенности мозга.

Фото: ecocenter.by

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