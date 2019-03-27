Госдума и Совет Федерации — самые популярные места работы для бывших глав субъектов России.
Такие данные приводит фонд "Петербургская политика" в своём исследовании "100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки".
Для экс-губернаторов существуют три дороги: если не повезло остаться во властных структурах, то попадают в бизнес или в тюрьму, пишет Yoki.ru.
В исследовании указывается, что почти сто человек потеряли свои должности после "рокировки" осени 2011 года и объявления после восстановлении прямых выборов глав регионов.
20 из них перешли в парламент, 14 — в государственный или частный бизнес, 13 — во властные структуры. Например, министр обороны Сергей Шойгу когда-то был губернатором Московской области.
10 экс-губернаторов стали преподавать или заниматься общественной работой. Примечательно, что еще столько же попали под уголовное преследование.
Все остальные либо умерли, либо просто "ушли в тень" и о них мало что известно.
Фото: Deita.ru
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