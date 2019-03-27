"Почта России" открывает магазины

"Почта России" до октября 2019 года планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе страны.
Таким образом почтовики хотят закрыть нишу импульсного спроса, мало интересного крупным ритейлерам. Решение о развитии проекта было принято в связи с наличием незакрытого спроса.
Были обработаны результаты работы тестовых точек и после этого принято решение об открытии как минимум 286 розничных подразделений как в городах, так и в сельских отделениях макрорегиона Северо-Запад "Почты России", пишет Yoki.ru.
Как объясняют в "Почте России", во многих районах страны открытие торговых точек экономически нецелесообразно, в то время как клиенты почты нуждаются в товарах народного потребления.
Ассортимент "Почтамага" будет насчитывать от 200 до 800 наименований, в зависимости от расположения и площади отделения.
В сельской местности это, в первую очередь, продовольственные товары, предметы первой необходимости и сопутствующие товары; в городах — напитки, снеки, кондитерские изделия.
Фото: sostav.ru
Читайте также:
Почта будущего: Посылки напечатают на 3D-принтере
Интернет-магазины остановили работу "Почты России"
В Китае родились близнецы от двух отцов
В китайском городе Сямынь женщина родила сыновей-двойняшек. Столь светлое событие немного омрачил тот факт, что у мальчиков оказались разные отцы.
13-летний подросток из США поймал огромного сома
Некто Брайден Роджерс из Техаса, которому всего 13 лет установил рекорд штата среди подростков, поймав сома весом 30,4 килограмма, рассказывает Poplawok.ru.
На видео заснята кошка, которая раствориласьв воздухе
Носителями паранормальных способностей издревле считались черные кошки. Представленная ниже видеозапись, полученная на прошлой неделе в Техасе, является, возможно, прекрасным доказательством этому. (esoreiter.ru)
В США спроектировали "умное" сидение для унитаза, которое следит за здоровьем человека
Американские ученые разработали уникальное сиденье для унитаза.