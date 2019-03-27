"Почта России" открывает магазины

"Почта России" до октября 2019 года планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе страны.

Таким образом почтовики хотят закрыть нишу импульсного спроса, мало интересного крупным ритейлерам. Решение о развитии проекта было принято в связи с наличием незакрытого спроса.

Были обработаны результаты работы тестовых точек и после этого принято решение об открытии как минимум 286 розничных подразделений как в городах, так и в сельских отделениях макрорегиона Северо-Запад "Почты России", пишет Yoki.ru.

Как объясняют в "Почте России", во многих районах страны открытие торговых точек экономически нецелесообразно, в то время как клиенты почты нуждаются в товарах народного потребления.

Ассортимент "Почтамага" будет насчитывать от 200 до 800 наименований, в зависимости от расположения и площади отделения.

В сельской местности это, в первую очередь, продовольственные товары, предметы первой необходимости и сопутствующие товары; в городах — напитки, снеки, кондитерские изделия.

Фото: sostav.ru

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