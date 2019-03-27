Петербург ищет талантливых и молодых дизайнеров

Конкурс "Новые имена в моде 2019" продолжает эстафету уже который год. Город ищет молодых, смелых, дерзких и талантливых и помогает их продвижению в профессии дизайнера. Только что закончилось онлайн-голосование ежегодного конкурса. Победителями стали дизайнер Ольга Маки в коллаборации со стилистом Анастасией Ножиной.



Как сообщает GreatLove, после месяца голосования экспертный совет во главе с главным редактором журнала Яной Милорадовской определили победителя и ещё 9 финалистов, которые получат различные призы.



Их будут ждать личные встречи с именитыми дизайнерами не только родного города, но и зарубежных светил; консультации от специалистов, а также право продажи в самых крупных супермаркетах своих коллекций одежды; коллаборации с известными в мире моды мастерами. Также их ждёт фэшн-показ своих коллекций.



В бутиках на Невском проспекте будет выставлено несколько моделей победителей конкурса.

Фото: Собака.ru



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