Ксения Собчак решила построить дом

Ксюша Собчак решила построить дом после того как рассталась с мужем. В своем инстаграм она опубликовала фото.
На фото девушка общается с дизайнером своего нового жилья в Подмосковье.
Теперь обсуждает с компанией техническое задание на проектирование нового загородного жилья в экологически чистом районе.
Ксения выбирает этажность, планировку, точное расположение. В доме будет терраса, несколько спален, просторная гостиная, бассейн, финская сауна или баня. Несколько месяцев назад она решила построить коттедж из финской сосны — экологично и снижает уровень стресса.
Как сообщает GreatLove, выбранная Ксенией компания уже построила коттеджи многим знаменитостям: Надежде Бабкиной, Фёдору Бондарчуку, Александру Кержакову.
Сейчас Ксения живет в особняке на Рублёвке, в доме рядом живёт её мама, которая помогает ей с Платоном. Ксения — истинный представитель своего знака зодиака — скорпион, чужое мнение её абсолютно не интересует, она напориста, целеустремлённа, критична и умна.
Фото: инстаграм
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