Китайский хирург провел операцию на мозге удаленно

Хирург из Китая смог успешно провести уникальную операцию на мозге человека: в момент процедуры он был на расстоянии в три тысячи километров от пациента. Несмотря на это, все прошло благополучно.
Операция состоялась 16 марта этого года. Врач все это время находился далеко и выполнял необходимые манипуляции удаленно.
Отмечается, что пациент, который решился на такую операцию, страдал болезнью Паркинсона. Врач должен был прооперировать ему головной мозг. Данные пациента в прессе не разглашались, сообщает moneytimes.ru.
В ходе операции врач никак не мог оказать помощь пациенту, поскольку отсутствовал в операционной. Но это не стало препятствием в проведении хирургических манипуляций, поскольку в помещении находились специальные экраны для удаленной работы. Помимо всего, хирург использовал сеть 5G, чтобы не возникало проблем со связью.
В результате, оперативное вмешательство прошло удачно, и на таком большом расстоянии врачу удалось установить в мозг пациента специальный имплант. По завершении операции пациент благополучно вышел из наркоза.
Фото: Алтапресс
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