Минтруд предложил рассчитывать накопительные пенсии по-новому правилу

Теперь период выплаты накопительной пенсии в России будет зависеть от прогноза по продолжительности жизни в РФ на будущий год.
Сейчас сроки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии рассчитываются на базе информации о продолжительности жизни, предоставляемые Росстатом, пишет moneytimes.ru.
Как считают авторы проекта Федерального законопроекта, подготовленного Министерством труда и социальной защиты РФ, "при учете тенденции роста продолжительности жизни" такой способ расчетов ведет к завышению суммы назначаемых накопительных пенсий Документ размещен на официальном интернет-ресурсе проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что авторами закона было предложено изменить статью 17 Федерального закона, чтобы в ходе расчетов продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии применялись прогнозные данные на следующий год. Речь идет о показателях продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране в возрасте 60 и 55 лет соответственно.
Ранее некоторые издания сообщали, что комитет Совета Федерации по бюджету поддержал закон, устанавливающий единые для всех регионов России правила по перерасчету пенсионных выплат. Согласно документу, теперь в РФ установят социальные доплаты в размере, который необходим для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума, установленного в регионе. Далее будет проведена индексация и самих пенсий, и ежемесячных доплат.
Фото: Восемь плюс один
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