Недели моды в Токио: образы для 2019 года

В стране восходящего солнца закончилась модная неделя. После скучных европейских показов и показов в авангардном раскрепощённом Нью-Йорке, остается только удивляться азиатской моде.
Свои коллекции показали самые необычные бренды. Они не боятся неоновых оттенков, сумасшедших сочетаний и необычных фактур, пишет Greatlove.ru.
Только в Токио можно встретить модницу в платье в пол, с огромным портфелем и в классических ботинках.
Любовь к чёрной помаде, принтам и неоновым волосам неиссякаема. Японки и японцы с удовольствием смешивают уличную моду с классикой, создавая неординарные и неповторимые образы. Мы, приверженцы европейского стиля, назвали бы их непонятными. Но японские модники виртуозно умеют совмещать стили: гранж, постапокалиптические элементы и хараюку в одном комплекте. Это - чистое искусство. Предпочтение отдаётся леопардовым принтам и рисункам с черепами. Парни носят косынки, а девушки береты.
Существует множество субкультур со своей манерой одеваться, главная особенность которой-яркость и неординарность.
Уличная мода в Японии правит бал. В разнообразии образов она ничуть не уступает подиумной.
Фото: JAPAN Forward
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