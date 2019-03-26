Недели моды в Токио: образы для 2019 года

В стране восходящего солнца закончилась модная неделя. После скучных европейских показов и показов в авангардном раскрепощённом Нью-Йорке, остается только удивляться азиатской моде.

Свои коллекции показали самые необычные бренды. Они не боятся неоновых оттенков, сумасшедших сочетаний и необычных фактур, пишет Greatlove.ru.

Только в Токио можно встретить модницу в платье в пол, с огромным портфелем и в классических ботинках.

Любовь к чёрной помаде, принтам и неоновым волосам неиссякаема. Японки и японцы с удовольствием смешивают уличную моду с классикой, создавая неординарные и неповторимые образы. Мы, приверженцы европейского стиля, назвали бы их непонятными. Но японские модники виртуозно умеют совмещать стили: гранж, постапокалиптические элементы и хараюку в одном комплекте. Это - чистое искусство. Предпочтение отдаётся леопардовым принтам и рисункам с черепами. Парни носят косынки, а девушки береты.

Существует множество субкультур со своей манерой одеваться, главная особенность которой-яркость и неординарность.

Уличная мода в Японии правит бал. В разнообразии образов она ничуть не уступает подиумной.

Фото: JAPAN Forward

Читайте также:

Три правила личной трансформации

"Теория получаса": как изменить жизнь за 30 минут

10 способов изменить свою жизнь к лучшему

"Нечего надеть" глазами психологов