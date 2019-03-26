Закон запретит продажу крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения России не отступает от своей идеи и разработало законопроект по увеличению возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь, до 21 года.

В соответствии с действующим законодательством продажа алкогольной продукции запрещена до 18 лет. Теперь Минздрав России запретит продажу "алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года", сообщает Yoki.ru.

Уточняется также, что продавец имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.

В Минздраве отметили, что возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, не связан с дееспособностью, а только с негативным влиянием алкогольной продукции на здоровье человека".

Потребление алкоголя любой крепости вредит здоровью, особенно здоровью молодого человека. Министерство отмечает, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне.

Кроме того, законопроектом, позволяющим продажу алкогольной продукции на АЗС, предусмотрена продажа алкогольной продукции крепостью не более 16,5%", — уточняется в пояснительной записке.

Фото: Правмир

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