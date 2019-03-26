Норвежский круизный лайнер эвакуируют после проблем с двигателем

Круизный лайнер, на борту которого находится более тысячи пассажиров, просит о помощи рядом с норвежским побережьем. Об этом передает Главтема. ру. Местная полиция округа Мора и Ромсдал сообщает, что у судна отказали двигатели, и оно дрейфует в открытом море.

Viking Sky — так называется корабль, который попал в настоящий шторм. Норвежские службы уже пытаются эвакуировать пассажиров. К лайнеру направлены вертолеты и спасательные лодки, но первые не могут доплыть из-за огромных волн (некоторые из них, по слухам, достигают 8 метров), а вертолеты могут перевозить лишь по 10-15 человек за раз. Пока эвакуировано лишь 100 пассажиров, 5 из которых доставлены в больницу. Представитель службы спасения Эйнар Кнудсен сказал Reuters: "Если нам нужно будет всех эвакуировать, это займет несколько часов"

Впрочем, есть и хорошие новости. По сообщениям VG, капитану и его команде удалось запустить один двигатель. Экипаж надеется, что работающий двигатель поможет доставить корабль на берег.

Фото: CNN International

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