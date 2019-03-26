Навка подражает Волочковой

Татьяна Навка стала активным пользователем сети. Она решила сфотографироваться и показать, как хорошо у нее получается "динамическая планка". Тема шпагатов и всего спортивного принадлежит балерине Волочковой, которая давно смешит этим общественность. То, что Навка ищет дешёвой популярности, имея мужа-политика, фанатам не нравится.

Как сообщает GreatLove, граждане не в восторге, что женщина, которая вышла замуж за пресс-секретаря президента, позволяет себе надменный тон, выставляет на показ своё благополучие.

Также все заметили глубокие морщины на шее прославленной фигуристки и недовольны тем, что имея баснословные средства, она плохо ухаживает за своей кожей. Они считают, что Навка тратит на процедуры и косметику средства, соизмеримые с бюджетом небольшой страны. Она любит отправлять фото с райских уголков земли, чтобы неимущие граждане нашей страны могли хотя бы полюбоваться такими красотами.

Комментаторы припоминают прославленной зазнавшейся фигуристке все её проступки.

Фото: инстаграм