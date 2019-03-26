В Брянске мужчина живёт в подземелье

Информация о мужчине, который живет в люке на улице Комсомольской в Бежицком районе Брянска, появилась в соцсетях.

О постояльце коммунального колодца, 45-летнем Игоре Трунове, рассказала местная жительница. Женщина написала, что была в Бежице по своим делам, шла пешком, осматривая достопримечательности Брянска, и вдруг, она страшно испугалась: впереди медленно поднималась крышка люка колодца. Неожиданно из-под него показался человек, пишет Yoki.ru.

Мужчина, видя, что женщина сильно напугана, сказал, что его зовут Игорь, и попросил 20 рублей на хлеб. Женщина дала ему денег.

Оказалось, что мужчина живет в этом колодце. Пять лет назад сгорел его дом, родных рядом нет (хотя есть двое детей), до пенсии далеко. Питается Игорь чем придется, нуждается в одежде.

Горожанка призвала брянцев не оставаться в стороне и помочь оказавшемуся на улице земляку.

Пост о жильце колодца собрал сотни комментариев — от сочувственных до возмущенных. Одни искренне жалеют мужчину, другие советуют найти работу и не "давить" на жалость.

Фото: из соцсетей

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