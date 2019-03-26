В США подросток заболел шизофренией после того, как его поцарапала кошка

Как сообщает сайт medpulse.ru, у 14-летнего американца развилась шизофрения после кошачьих царапин.
Выяснилось, что подросток был инфицирован бактерией Bartonella henselae, что привело к тому, что развились симптомы тяжелого психического расстройства.
В 2015 году родители подростка обратили внимание на изменения в поведении сына. Они решили, что это подростковая депрессия. Подросток часто пребывал в плохом настроении, по отношению к близким часто вел себя агрессивно.
Затем она стал заговариваться, родители заметили, что речь сына стала отражать импульсивные потоки сознания.
Подростка положили в больницу, после того как он пытался свести счеты с жизнью.
Врачи диагностировали у него депрессивное расстройство с психотическими симптомами. После лечения в клинике, состояние его психического здоровья улучшилось.
Когда подростка выписали, симптомы появились с утроенной силой.
Потом у тинейджера начались слуховые, тактильные и зрительные галлюцинации. Ему казалось, что его преследуют потусторонние силы, он перестал следить за собой, мочиться под себя.
После повторного обращения к врачам, ему поставили диагноз "шизофрения".
Подростку предстояло пройти серьезное лечение, основу которого составляли антидепрессанты, антипсихотики и антибиотики. Никакого результата лечение не дало.
В 2016 году родители заметили на теле у сына странные повреждения на коже. Они опять обратились к врачу. В итоге выяснили, что у подростка нейробартонеллез — инфекция, провокатором которой является бактерия Bartonella henselae.
Он прошел обследование в Университете штата Каролина, где диагноз подтвердился: после того, как подростка поцарапала кошка, у него начался нейробартонеллез, симптоматика которого приняла форму тяжелой шизофрении.
В 2017 году, после прохождения курса лечения противогрибковыми препаратами и антибиотиками, он вылечился. Сейчас подросток абсолютно здоров.
Фото: wallpaperscraft.ru
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