13-летний подросток из США поймал огромного сома

Некто Брайден Роджерс из Техаса, которому всего 13 лет установил рекорд штата среди подростков, поймав сома весом 30,4 килограмма, рассказывает Poplawok.ru.

Мальчик ловил рыбу на озере Тавакони со своим инструктором. Когда попался сом, им вдвоем потребовалось около 10 минут, чтобы с ним справиться.

Брайден Роджерс установил рекорд в подростковой категории. Несколько лет назад на озере Уорт другой подросток поймал голубого сома, который весил 30, 02 килограмма.

Это, правда, не самые крупные сомы, пойманные местными рыбаками. Самый большой весил 40 килограммов. Его поймали в том же озере. А в озере Тексома поймали сома, который потянул на 51,1 килограмма.

Голубой сом, пойманный Брайденом Роджерсом, поселился в местном аквариуме. Его будут показывать туристам и использовать в образовательных целях.

Фото: Sputnik Беларусь

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