Mail.ru: Закон о фейках не должен сказаться негативно на пользователях соцсетей

В компании Mail. ru Group рассказали, что они выступают за подход саморегулирования в отношении распространения информации пользователями соцсетей.

Там пояснили, что закон, в котором говорится о запрете распространения фейковых новостей, принятый Государственной думой 24 января в первом чтении, не должен отразиться негативно на пользователях социальных сетей, делящихся разнообразным контентом в интернете. Также в пресс-службе компании добавили, что считают очень важным, чтобы "законопроект не ударил по интересам пользователей, которые распространяют контент без какого бы то ни было злого умысла", пишет moneytimes.ru.

Помимо этого, компания выступает за подход саморегулирования в отношении распространения данных пользователями социальных сетей. В этом направлении Mail. ru Group планирует принятие ряда мер, но какими конкретно будут эти шаги, пока не уточняется.

Законопроект о запрете распространения недостоверных общественно значимых сведений (фейковых новостей) в Госдуму был внесен 12 декабря прошлого года.

Фото: foodmarkets.ru

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