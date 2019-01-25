Горчица может сократить риски симптомов болезни Паркинсона

Ученые считают, что есть шанс снизить вероятность развития болезни Паркинсона, если изменить образ жизни и рацион, сообщает сайт Pora.ru.

Специалисты заявили, что самый обыкновенный горчичный соус способен сократить риски симптомов болезни. Как оказалось, употребление горчицы на регулярной основе уменьшает боль и облегчает мышечные спазмы. Некоторые больные особенно сильно страдают от этих симптомов в ночное время.

При постоянном употреблении горчичный соус выступает и как профилактическое средство, не допуская проявлений симптомов болезни.

Первый частый сигнал о развитии заболевания - изменение почерка, когда буквы становятся все меньше и меньше. В целом же симптомы развиваются медленно и в течение длительного периода.

Некоторые больные страдают запорами, в этом случае медики рекомендуют изменить рацион и ежедневно выпивать по 6-8 стаканов воды. А также употреблять фрукты вместе с кожурой, больше овощей, бобовых, хлеба из цельного зерна и зерновых хлопьев, где много клетчатки. Лечащий врач или диетолог назначит персональную диету людям, страдающим паркинсонизмом, учитывая потребности пациента.

Сегодня не существует стандартной диеты для лечения болезни Паркинсона или ее симптомов. Но специалисты уверены, что с проявлениями недуга вполне справляется здоровое и сбалансированное питание.

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