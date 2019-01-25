Лобода показала поклонникам полученные во время концертов травмы

На прошлой неделе в Москве, в концертном зале "Крокус Сити Холл", состоялись сольные концерты Светланы Лободы. Певица с триумфом презентовала новое шоу SuperSTAR.

На шоу, которое шло в течении трех дней, пришли посмотреть многие звезды российского шоу-бизнеса, среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Анита Цой и другие. Знаменитости были впечатлены масштабом и зрелищностью сценического действа и единодушно признали высочайший профессиональный уровень артистки и всей ее команды.

Певице, конечно, было отрадно слышать столь лестные отзывы от своих коллег. Со своими же поклонниками звезда поделилась малоприятными последствиями этого трехдневного марафона. Как сообщает Daily Show, в своем Инстаграм-аккаунте разместила фото собственных ног, покрытых синяками и ссадинами, и кисть руки с огромной мозолью. Поклонники ужаснулись и посоветовали певице беречь себя. По всей вероятности, эти иравмы были получены артисткой во время сложнопостановочных номеров, которых в шоу было предостаточно. Но находясь на сцене, когда адреналин зашкаливает, певица не чувствовала боли, получая одну ссадину за другой.

Фото: инстаграм

К слову, поклонники и без того переживают за здоровье своего кумира. Как известно, премьера шоу SuperSTAR должна была состояться еще осенью, но в самый последний момент концерты были отменены. Во время репетиции, за пару дней до старта шоу, Светлану забрали в больницу, где ей была сделана операция на почке.

Фото: YouTube

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