На продуктовом рынке цены выросли в среднем на 0,9%

По данным Росстата, с начала нового 2019 года потребительские цены выросли на 0,9 процента.

Лидерами по темпам роста цен оказались свежие помидоры и белокочанная капуста, пишет Yoki.ru.

Томаты начали дорожать сразу после Нового года и сразу на 11 процентов. Однако потом с 14 по 21 января уступили пальму первенства белокочанной капусте. С начала года она подорожала почти на 10 процентов.

Морковь с выросла в цене на 5,7 процентов, репчатый лук - почти на 5 процентов, картофель - на 4,6 процентов.

Рост цен на капусту объясняется их снижением в предшествующие годы, объясняет исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

"Капуста стала не очень привлекательна по цене, и те хозяйства, которые традиционно занимались ее выращиванием, начали сокращать площади. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх", - поясняет он.

Колебания цен, обусловленные именно такой ситуацией, характерны в целом для овощей открытого грунта - моркови, свеклы, картофеля, лука, добавляет Алексей Красильников. Раз в три года дорожает какой-то один овощ.

Фото: Новости Барнаула и Алтайского края

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