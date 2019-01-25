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Ученые из Красноярска назвали одну из самых полезных рыб

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  • сегодня в 17:47

Ученые из Красноярска назвали одну из самых полезных рыб

Ученые из Красноярска недавно назвали самую полезную в мире рыбу, оказалось, что это боганидский голец, который обитает в озерах Сибири.

"Заключение ученых из Российской академии наук заслуживает внимания", — сказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Но, к сожалению, гольцы, богатые "омега-3" — полиненасыщенных жирных кислот, для массового потребителя совершенно недоступны, так как их немного, пишет Yoki.ru.

Но не надо отчаиваться, кроме сибирского гольца есть много других ценных в этом смысле видов. Например, сардина "иваси", известная еще в советские времена, как "сельдь иваси". Недавно ее опять стали вылавливать. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.

Илья Шестаков намеревается поручить отраслевым институтам проанализировать ситуацию и составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.

Фото: 24СМИ

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