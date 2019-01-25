Ученые из Красноярска назвали одну из самых полезных рыб

Ученые из Красноярска недавно назвали самую полезную в мире рыбу, оказалось, что это боганидский голец, который обитает в озерах Сибири.
"Заключение ученых из Российской академии наук заслуживает внимания", — сказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Но, к сожалению, гольцы, богатые "омега-3" — полиненасыщенных жирных кислот, для массового потребителя совершенно недоступны, так как их немного, пишет Yoki.ru.
Но не надо отчаиваться, кроме сибирского гольца есть много других ценных в этом смысле видов. Например, сардина "иваси", известная еще в советские времена, как "сельдь иваси". Недавно ее опять стали вылавливать. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.
Илья Шестаков намеревается поручить отраслевым институтам проанализировать ситуацию и составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.
Фото: 24СМИ
Читайте также:
Великий пост: что можно и нельзя? Вкусные рецепты постных блюд
Меркель считает нужным усилить роль евро в мировой экономике
Еврозона (включает 19 государств ЕС, где официальной валютой является евро), нужно усилить свое глобальное присутствие с целью уравновешивания роли доллара в системе мировой торговли. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Прибалтийские шпроты завоевывают Китай
Прибалтийские производители шпрот рассчитывают найти неисчерпаемый рынок сбыта для своей легендарной продукции в Китае, рассказывает poplawok.ru.
Диана Арбенина окунулась в мир высокой моды
Сейчас в Париже показывают все самое красивое, а также главные тренды на год - идет неделя моды. Туда слетелись люди со всего мира. К общему безумию решила присоединиться певица Диана Арбенина.
Ксения Собчак отреагировала на драку Виторгана и Богомолова
После драки мужа - актера Михаила Виторгана - с режиссером Константином Богомоловым, Ксения Собчак, которой приписывают роман с последним, разместила свое фото в Инстаграм в образе Анны Карениной.