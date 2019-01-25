"Дом с кошками" на Большом Козихинском переулке признали объектом культурного наследия

Как сообщает сайт repairshome.ru, "Дом с кошками" в Москве будет находиться под охраной государства. Известный архитектурный объект является образцом московского модерна. Декоративные элементы фасада здания - уникальны, их нельзя встретить на других строениях.
Здание известно своей историей, начиная с XX века: раньше здесь была нелегальная студенческая библиотека, затем тут работало литературное издательство. Сегодня тут жилой дом.
Название "Дом с кошками" обусловлено лепными изображениями в виде кошек на фасаде. Оконные проемы здания декорированы шипящими животными с выгнутыми спинами, а также химерами и головами лисиц. Изначально на этой территории располагалась усадьба.
С 1902 года территория стала принадлежать московскому купцу Казимиру Клингсланду. Он начал строить здесь доходные дома. Второй находился во дворе владения, но в 70-х годах его снесли. Доходный "Дом с кошками" - единственное творение архитектора Гавриила Иванова, которое дошло до наших дней без изменений.
Здания, построенные по проекту этого архитектора, встречаются не часто. Согласно историческим документам, он имел отношение к "Пассажу" и средним торговым рядам, которые также являются объектами культурного наследия, в список которых может войти и "Дом с кошками" - для этого будет проводиться историко-культурная экспертиза. То есть, если "Дом с кошками" пополнит список зданий, являющихся объектами культурного наследия, то любые работы по нему будут проводиться только по проектам реставрации под контролем Мосгорнаследия.
Фото: UrbanLook
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