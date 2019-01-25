Диана Арбенина окунулась в мир высокой моды

Сейчас в Париже показывают все самое красивое, а также главные тренды на год — идет неделя моды. Туда слетелись люди со всего мира. К общему безумию решила присоединиться певица Диана Арбенина.
Как сообщает GreatLove, об этом девушка рассказала у себя в инстаграм. Также она вывесила свою фотографию, по которой видно, что Арбенина все-таки следит за модой. Для показа в честь 25-летия модного дома Юлии Яниной, известная российская певица выбрала как никогда актуальный костюм, который дополнила белой рубашкой, и конечно же на ноги девушка надела кеды, которые никогда не выйдут из моды.
В комментарии Диана сообщила фанатам, что в моде она "застенчивый неофит" и только недавно у нее получилось открыть дверь "в мир высокой моды". Самое замечательное, по словам певицы, что все было весьма неформально и это ее очень порадовало. Девушка не любит формальности, но простота и легкость ей импонируют. Она также отметила, что понимает какой путь прошел модный дом за 25 лет и сравнила свой и его пути.
Фото: инстаграм
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