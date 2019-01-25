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  • сегодня в 8:29

Меркель считает нужным усилить роль евро в мировой экономике

Еврозона (включает 19 государств ЕС, где официальной валютой является евро), нужно усилить свое глобальное присутствие с целью уравновешивания роли доллара в системе мировой торговли. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как пишет moneytimes.ru, немецкий канцлер обратилась с призывом к европейским странам, чтобы они развивали свой экономический потенциал. Она также добавила, что если те не сделают это самостоятельно, то будут "в определенной степени управляемыми".

Кроме этого, Меркель напомнила о влиянии на бизнес санкций Америки, принятых в отношении Ирана, против которых выступил Евросоюз, КНР и Россия. В настоящее время страны Европы будут обсуждать создание механизма, который позволит обойти ограничительные меры США в ходе торговых сделок с Ираном.

Помимо всего, глава ФРГ рекомендовала крупнейшим центробанкам, чтобы они вернулись к "нормальной" монетарной политике. Как она пояснила, елси обратить внимание на денежно-кредитную политику крупных центробанков, можно обнаружить, что миром еще переживается кризис, начавшийся 10 лет назад, и что его последствия до настоящего времени не преодолены полностью.

Фото: DW

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