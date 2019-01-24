Воры в законе провели урок в школе

СМИ сообщили, что это был урок, на котором звучала ненормативная лексика, а детям рассказали, как "жить по понятиям", слушателями были ученики 5-7 классов, сообщает Yoki.ru.

Свою проверку также проводит краевой департамент образования. Проверяется информация, что в школе Михайловского района Приморья прошла лекция, которую провели криминальные авторитеты.

Родители учеников в соцсетях рассказали, что на уроке звучала ненормативная лексика, а детям рассказывали, как "жить по понятиям".

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение", - заявили в Следственном комитете.

Проводит проверку и департамент образования и науки Приморского края. При этом и. о. главы Михайловского района Пётр Зубок отрицает факт лекции с криминальными авторитетами в школе.

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