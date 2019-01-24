Самолет с форвардом "Кардифф Сити" пока не нашли

Поисковая операция спасателей острова Гернси в Ла-Манше пока ни к чему не привела. Таким образом, судьба молодого аргентинского и европейского форварда Эмилиано Салы остается неизвестной.

Все силы правоохранителей направлены на поиски частного самолета, в котором находился игрок футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. По мнению экспертов, шансов найти кого-то живым почти нет.

Как пишет Glavtema.ru, самолет исчез с экранов радаров около Нормандских островов. Сам футболист во время полета отправил в групповой чат WhatsApp сообщение о неполадках на борту и о том, очень боится.

24 января пресс-служба полиции Гернси выступила с заявлением о продолжении поисков пропавшего самолета. Планируется, что в зону поиска войдут Бурхоу, Каскет, Олдерни, северное побережье полуострова Шербур, северное побережье Джерси и Сарк.

Место предполагаемой катастрофы - остров Гернси - расположен в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией. Утром в четверг стало известно, что группы поиска обнаружили обломки, подушки и предметы, которые могут принадлежать погибшему воздушному судну.

По словам руководителя спасательной операции Джона Фитцджеральда, если самолёт упал в воду, то пассажиры выжить не смогут. В январе температура воды составляет около 10-11 градусов.

Фицджеральд также добавил, что связь с самолетом была потеряна при его нахождении в 24 километрах от ближайшего острова, а при их высоте они могли пролететь ещё максимум 3-4 километра. Вариант, что они приземлились на берег, практически нулевой.

Поисковая операция может занять две-три недели из-за сильных течений в том районе. Так что СМИ в ближайшее время ждут официального заявления от клуба.

Фото: shakhty.su