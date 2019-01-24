Федеральный центр увеличил поддержку Кубани на 5 млрд рублей

Всего региону выделили более 17 миллиардов рублей в виде субсидий и других межбюджетных трансфертов.
Правительство РФ в 2018 году увеличило федеральную поддержку Краснодарскому краю более чем на 5 миллиардов рублей, если сравнивать с прошлым годом. Значительно выросли объемы финансирования реализации программ по развитию и благоустройству дорог. Об этом в прошедшую среду журналистам рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края по результатам встречи заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Там уточнили, что в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ и губернатора Краснодарского края. По ее итогам стало известно, что Кубань в виде субсидий и других межбюджетных трансфертов получит 17,5 миллиардов рублей. Эти цифры на 5,2 миллиарда рублей больше, чем в минувшем году, сообщает moneytimes.ru.
Губернатор отметил, что в 2019 году существенно выросли объемы федеральных средств на реализацию программ, направленных на создание комфортной городской среды. В этом году выделенная на данные цели сумма составила 1,8 миллиардов рублей.
Фото: Краснодарский бизнес портал
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