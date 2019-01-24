Куда пожаловаться, если на вас упала сосулька

О легких травмах люди обычно забывают. И не жалуются. Другое дело, когда травма серьезная.

Если с крыши падают сосульки, управляющая компания плохо выполнила свою работу, а значит, должна нести ответственность, пишет Yoki.ru.

Как защитить свои права, если на голову упал снежный ком? В Новгородской области на голову пенсионерки, стоявшей на остановке общественного транспорта, упал сугроб с крыши автобусной остановки. Этот случай обошелся управляющей компании в четверть миллиона рублей.

После упавшего снежного кома на голову женщины, пенсионерка провела несколько дней в больнице, а потом долго лечилась за свой счет.

Суд присудил ей компенсацию как материального, так и морального ущерба в размере 250 тысяч рублей. Деньги пенсионерка уже получила.

Руководство управляющей компании не спешило решать вопрос с компенсацией, даже получив уведомление о возбужденном исполнительном производстве.

Тогда судебный пристав наложил арест на расчетный счет организации.

По словам юристов, все граждане, поскользнувшиеся на тротуаре, получили удар сосулькой или снежным комом, имеют большие шансы возместить вред, причиненный здоровью. Важно зафиксировать, что ЧП произошло именно в данное время и в данном месте.

Фото: Tengrinews

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