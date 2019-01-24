Правительство решило отложить изменение энерготарифов для населения

Как сообщает сайт repairshome.ru, правительство приостановило вопрос о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. Это информация была предоставлена официальным представителем вице-премьера РФ Дмитрия Козака Ильей Джусом.

Также приостановлено решение вопроса о Кроме того, прекратили обсуждать тему смены понижающего коэффициента в несколько этапов, которая предполагалась для квартир и индивидуальных жилых домов с электрическими плитами.

Джус сообщил, что вопрос справедливого распределения тарифной нагрузки между разными категориями граждан может обсуждаться тогда, когда будет четко определены финансовые расходы населения, так как нужно учитывать данные по доходам граждан за текущий год.

Также Джус сообщил, что в рамках задач по устранению перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсудили и другие методы улучшения качества работы отрасли.

Кроме того, был поднят вопрос повышения эффективности сетевого комплекса и взаимоотношений между промышленными потребителями и сетевыми компаниями.

Фото: ЯСИА

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