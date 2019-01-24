В Самаре нетрезвый молодой человек избил 82-летнего врача скорой помощи

Как сообщает сайт medpulse.ru, инцидент с избиением врача произошел в п. Прибрежный 16 января. Врач скорой помощи прибыл по адресу, чтобы оказать пациенту медицинскую помощь.
В подъезде спал молодой человек. Когда врач попытался разбудить его, то он вскочил, ударил несколько раз медика и убежал.
После произошедшего медик самостоятельно обратился в больницу. Сейчас он находится на больничном. Согласно информации Минздрава региона, пострадавший врач работает в скорой помощи более 30 лет.
Полиция уже установила личность молодого человека, который напал на врача. Им является 20-летний молодой человек, который скитается по улицам, хотя у него есть родители.
В 2018 году президент России поручил ввести ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности медиков. Это связано с участившимися случаями нападения на медиков.
Фото: Правмир
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