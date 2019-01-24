Прибалтийские шпроты завоевывают Китай

Прибалтийские производители шпрот рассчитывают найти неисчерпаемый рынок сбыта для своей легендарной продукции в Китае, рассказывает poplawok.ru.
В 2015 году Россия запретила ввоз рыбопродуктов из Латвии и Эстонии. Тогда началась экспансия прибалтийских шпрот на Дальний Восток. И хотя через 2 года Россельхознадзор изменил свое отношение к прибалтийским шпротам на 180градусов, прибалты с тех пор относятся к нашему рынку без особого энтузиазма.
Напомним, что в последние годы шпроты из Латвии и Эстонии, которые всегда ценились чуть ли не наравне с черной икрой, попадают под бесконечные запреты.
Сначала в Брюсселе шпроты сочли через чур копчеными - в них, по мнению европейских экспертов, слишком много диоксина и бензапирена. Потом, правда, в Брюсселе передумали. Если народу нравятся прибалтийские шпроты - пусть едят, решили там.
Но тут в России приняли новые нормы на содержание диоксина и бензапирена. Они оказались в пять раз строже европейских. Тогда российский рынок для шпрот из Прибалтики стал вообще недоступным.
Через два года в России изменили представления о том, сколько должно быть диоксина и бензапирена в копченой рыбе, но прибалты на российский рынок возвращаться уже не захотели.
Фото: 123ru.net
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