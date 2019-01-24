Ксения Собчак отреагировала на драку Виторгана и Богомолова

После драки мужа - актера Михаила Виторгана - с режиссером Константином Богомоловым, Ксения Собчак, которой приписывают роман с последним, разместила свое фото в Инстаграм в образе Анны Карениной.

Как сообщает Daily Show, инцидент с участием Михаила Виторгана и Константина Богомолова, произошедший в понедельник вечером в одном из кафе в центре столицы, обрастает новыми подробностями. Так, выяснилось, что в злополучном заведении проходила встреча Богомолова и Собчак перед тем, как туда заявился Виторган. До прихода благоверного Ксения отлучилась по делам, оставив режиссера ожидать ее в кафе. Вероятно, для того стало большой неожиданностью появление супруга телеведущей. Чем закончилась встреча двух мужчин, уже все знают - Богомолов получил от Виторгана удар по лицу, в результате чего у театрального деятеля был сломан нос. Собчак вернулась уже после развязки и приезда скорой помощи, которую вызвал пострадавшему персонал кафе.

После неприятного происшествия Собчак опубликовала на своей странице фото, где предстала в образе Анны Карениной, а также сообщила подписчикам, что у нее большие проблемы.

Фото: инстаграм

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