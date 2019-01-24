Юлия Савичева посмотрела австралийский фильм "Сахар"

После увиденного фильма "Сахар", певица Юлия Савичева была под большим впечатлением. Она вспоминает, как сильно увлекался её муж сладкой газировкой в 20-летнем возрасте. Он пил по 2 литра сладкой воды в день. Очень сильно поправился и стал болеть.

Как сообщает GreatLove, Юлия поделилась информацией, как он избавился от этой вредной привычки, вернул нормальный вес и здоровье. Парню помог спортивный зал, тренер и диета без сахара. Ему составили специальную спортивную диету без любых сладостей. Результаты поразили Юлю, которая не узнала мужа, вернувшись с гастролей.

Юля решила последовать примеру мужа и тоже перестала есть сахар. Ей, любительнице тортов, пришлось помучаться. Теперь она полностью придерживается правильного питания. Она, молодая мамочка, также знает, что сахар вреден детьми, у которых болят от него зубы.

Она знает, что скрытый сахар есть во всех продуктах питания, даже в колбасе, о чём можно прочитать в данных о составе продукта. Певица Юлия Савичева призывает всех посмотреть этот австралийский поучительный фильм "Сахар", который никого не оставит равнодушным.

Фото: Вокруг ТВ



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