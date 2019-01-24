Конфликтуют ли космонавты на МКС

Члены экипажа Международной космической станции, как и все люди, не застрахованы от того, что начнут друг друга раздражать во время полета, но такие случаи происходят редко, сообщил космонавт Олег Артемьев РИА Новости.

Артемьев не один раз бывал на МКС. Второй полет он совершил в прошлом году с 23 марта по 4 октября, когда на станции была обнаружена дырка в обшивке, пишет Yoki.ru.

Но отвечая на вопорос о скандалах на МКС, Артемьев привел такой пример: "Если вы поедете, например, во Владивосток, семь суток в одном купе с человеком, которого вы первый раз видите, то на четвертый-пятый день вас уже будут раздражать не то что какие-то его привычки, а как человек себя ведет, как он причесывается, как он смотрит в зеркало и так далее", - рассказал космонавт. Как вы будете вести себя?

Артемьев рассказал, что в его последний полет таких случаев не было. Наоборот, для него весь второй полет прошел "как праздник".

Кроме того, на таком огромном, космическом объекте как орбитальная станция есть место, где можно спрятаться и "перезагрузиться", если ты "перегрузился".

К тому же, космонавт, выполняющий целый день работу в каком-то одном модуле, может и вовсе не пересечься со своими соседями.

Фото: hi-news.ru

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