Максим Виторган устроил разборку с Константином Богомоловым

Муж Ксении Собчак нанес режиссеру Константину Богомолову удар в лицо.

Как сообщает интернет-портал Daily Show, в понедельник вечером посетители одного из столичных кафе наблюдали стычку между актером Михаилом Виторганом, мужем Ксении Собчак, и театральным режиссером Константином Богомоловым, которому приписывают романтическую связь с популярной телеведущей.

Начав жаркий спор внутри заведения, мужчины затем вышли на улицу, где Виторган ударил Богомолова по лицу, разбив режиссеру нос. К счастью для Константина, травма оказалась не серьезной, поэтому от госпитализации известный театральный деятель отказался. Инцидент оба мужчины оставили без комментариев.

Зато сетевая публика нашла объяснение происшествию. По мнению поклонников Ксении Собчак, выяснение отношений между Виторганом и Богомоловым произошло на фоне распространяемых слухов о возможном романе Ксении и Константина. Режиссера, недавно разошедшегося с женой - актрисой Дарьей Мороз, якобы, не раз замечали в компании с телеведущей. При этом, пользователи социальных сетей упорно высказывают предположение о том, что отношения Собчак и Виторгана испортились, и пару в ближайшее время ожидает развод.

При этом звездная чета Собчак - Виторган, воспитывающая двухлетнего сына Платона, упорно опровергает слухи о разладе в их семье. В качестве доказательства крепости их брака пара публикует трогательные фотографии, демонстрирующие их семейную идиллию во время отдыха на Мальдивах. Правда, подписчики замечают, что снимки сделаны давно - примерно четыре года назад...

Фото: КП - Тверь

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