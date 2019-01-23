Продажу невозвратного плацкартного билета должен разрешить закон

В России работает пилотный проект по продаже "невозвратных" билетов в поезда. Первые его итоги подведут в мае.
Количество маршрутов, с "невозвратными" билетами, будет увеличиваться вместе со спросом.
Сейчас с билетами по "невозвратным" тарифам пока ходят только два поезда: 740/739 Москва - Воронеж - Москва (сидячий двухэтажный вагон) и 26/25
Москва - Ижевск - Москва (двухэтажный купе).
Как сообщает Yoki.ru, cкидка за невозвратные билеты составляет от 5 до 20 процентов. Как пояснили в ФПК, закон разрешает реализацию билетов по "невозвратным" тарифам исключительно в купе, СВ, Люкс.
Для продажи "невозратных" билетов в плацкарт и общие вагоны потребуется внесение изменений в законодательные и подзаконные акты РФ в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования.
В случае принятия регуляторами соответствующих решений по указанному вопросу ФПК будет принимать участие в обсуждении механизмов реализации такой инициативы, сказали в компании.
Фото: Тульские новости
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