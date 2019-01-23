Жителям Красноярского края стала доступна ипотека в Крыму

У жителей Красноярского края появилась возможность купить квартиру или дом в Крыму в ипотеку, сообщает сайт realty.pravda.ru. Жилье с видом на Черное море теперь доступно для каждого сибиряка.

Сообщается, что возможность приобрести квартиру на полуострове на выгодных условиях появилась у красноярцев благодаря соглашению между Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) и Красноярским краевым фондом жилищного строительства.

Накануне в рамках "Архитектурно-строительного форума Сибири" состоялась пресс-конференция, посвященная теме выдачи ипотечных кредитов для жителей края на жилье, расположенное в Республике Крым.

Как отмечает сайт realty.pravda.ru, Красноярский край стал первым регионом за Уралом, где будет запущено дистанционное ипотечное кредитование для приобретения жилья в Крыму.

На сегодняшний день базовая ставка по ипотечному кредитованию в рамках программы составляет 11,5%. Ставка действует как для первичного, так и вторичного жилья.

В целом, рынок недвижимости в Крыму очень разнообразен. Теперь каждый красноярец сможет найти квартиру мечты в любом городе республики — в Севастополе, Ялте, Симферополе, Феодосии или Евпатории.

Застройщики в последние годы активно развивают строительный рынок в Крыму. В курортной зоне возводится много новых объектов с просторным и недорогим жильем.

Фото: Ocean Bank!

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