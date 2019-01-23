Промышленный интернет внедрит в 2019 году Псковская область

Эта технология позволит максимально быстро передавать данные, а также повысит уровень защиты информации.
Как сообщает moneytimes.ru, в этом году в Псковской области стартует пилотный проект по внедрению промышленного интернета. Благодаря этому повысится безопасность при передаче данных и ускорится передача больших объемов информации между технопарками и промышленными предприятиями. Об этом журналистам рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев.
Напомним, промышленный интернет - это одна из технологий цифровой экономики, предусматривающая подключение к сети интернет любого оборудования, в том числе, разных датчиков, автоматизированных систем управления технологическими процессами на предприятиях. В итоге, у специалистов появляется возможность контроля за всеми параметрами процесса производства - уровнем шума в цехах, концентрацией вредных элементов в производственных помещениях.
По словам нижегородских властей, с помощью этой технологии госучреждения и крупные предприятия смогут обмениваться данными максимально оперативно. Для этого они будут использовать канал связи с высокой степенью защиты.
Фото: Телеспутник
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