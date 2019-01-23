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  • сегодня в 18:24

Депутаты рассмотрят законопроект о закрытии ночных разливочных

Как сообщает сайт repairshome.ru, от губернатора Ленобласти поступило предложение рассмотреть в парламенте законопроект о запрете продажи алкоголя в Ленинградской области в ночное время суток. Депутаты должны будут принять решение по этому вопросу.

По новому законопроекту предполагается запретить продажу спиртного ночью в торговых точках, которые после 22:00 начинают работать как бары или буфеты и, соответственно, отпускают в розницу спиртные напитки на вынос. К документу прилагается пояснительная записка, в которой указано, что за период с июля по сентябрь 2018 года в администрацию региона поступило десять жалоб на круглосуточные магазины, продающие алкоголь на вынос.

Обращения исходили от жителей домов, покой которых часто нарушался: нарушения были и в зонах жилых домов, и во дворах, и на детских площадках.

В случае принятия нового закона, владельцы магазинов не смогут продавать в розницу спиртные напитки в магазинах, если в них не предусмотрен отдельный вход для покупателей.

Также сам зал магазина не должен пересекаться в залом кафе или бара. Также будет запрещена продажа спиртного с 23:00 до 09:00 в барах и буфетах, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Всего в Ленинградской области работают 16 точек сети "РосАл", все они круглосуточные. Здесь можно приобрести спиртные напитки после 22:00 на вынос.

Если новый закон вступит в силу, то магазинам придется изменить режим работы. В Санкт-Петербурге уже приняли аналогичный меры после того, как губернатор города выразил свое недовольство по поводу круглосуточной торговли алкоголем. В итоге магазины сети "РосАл" больше не продают спиртные напитки в ночное время суток.

Стоит отметить, что в Ленинградской области действует запрет на продажу алкоголя в период с 22:00 до 09:00. Также полностью запрещены продажи спиртного в Международный день защиты детей - 1 июня, День молодежи - 27 июня и День знаний - 1 сентября.

Фото: Piter.tv

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