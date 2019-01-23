Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.01.2019 : 66,5499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.01.2019 : 75,5541

Мир

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/4/7/7/8477.jpeg
  • сегодня в 16:47

Австралийские рыбаки и туристы страдают от Ируканджи

Двадцать две тысячи человек в австралийском штате Квинсленд пострадали от нашествия ядовитых медуз Ируканджи (Carukia barnesi), рассказывает poplawok.ru.

Двадцать два человека получили такие серьезные ожоги, что их пришлось госпитализировать. Это в основном рыбаки.

Раньше такого ни в Квинсленде, ни вообще в Австралии никогда не случалось. Если взять среднегодовое количество ужаленных Ируканджами за последние десять лет, то в этом году их в два раза больше.

Обычно Carukia barnesi представляют опасность только для дайверов, потому что почти всегда плавают на глубине 20 метров. Но иногда они почему-то всплывают и жалят всех, кто заходит в воду.

Аборигены боятся Ируканджи больше, чем акул-людоедов. В них столько яда, что они могут убить до 50 человек - ее яд в 100 раз сильнее, чем у кобры. Обычно за лето одна Carukia barnesi жалит до 20 человек.

Фото: ZooPicture.ru

Читайте также:

Рыбак поймал в океане младенца

Рыбаки нашли ската, объеденного с математической точностью

Рыба, которая стала автомобилем

Один в лодке, не считая собаки

Мир

Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью
Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью

Общество

Image

Юлия Барановская рассказала о том, как важны друзья

Юлия Барановская, писательница и телеведущая, навестила в Лондоне своих верных друзей.

Читать полностью
Image

Известный блогер Лена Миро заступилась за новую пассию Петросяна

Известная своими резкими и жёсткими высказываниями блогер Лена Миро заступилась за любовницу сатирика Евгения Петросяна.

Читать полностью

Новости