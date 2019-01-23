Австралийские рыбаки и туристы страдают от Ируканджи

Двадцать две тысячи человек в австралийском штате Квинсленд пострадали от нашествия ядовитых медуз Ируканджи (Carukia barnesi), рассказывает poplawok.ru.
Двадцать два человека получили такие серьезные ожоги, что их пришлось госпитализировать. Это в основном рыбаки.
Раньше такого ни в Квинсленде, ни вообще в Австралии никогда не случалось. Если взять среднегодовое количество ужаленных Ируканджами за последние десять лет, то в этом году их в два раза больше.
Обычно Carukia barnesi представляют опасность только для дайверов, потому что почти всегда плавают на глубине 20 метров. Но иногда они почему-то всплывают и жалят всех, кто заходит в воду.
Аборигены боятся Ируканджи больше, чем акул-людоедов. В них столько яда, что они могут убить до 50 человек - ее яд в 100 раз сильнее, чем у кобры. Обычно за лето одна Carukia barnesi жалит до 20 человек.
Фото: ZooPicture.ru
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