Сын Федора Бондарчука начал бракоразводный процесс

Сергей Бондарчук и Татиана Мамиашвили готовят документы для развода.
В ряде СМИ проявилось сообщение о том, что распадается еще одна звездная семья - разводятся Сергей Бондарчук, сын режиссера Федора Бондарчука, и Тата Мамиашвили, дочь олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили.
Как сообщает интернет-портал Daily Show, поклонники пары уже давно заподозрили неладное - они обратили внимание, что Тата перестала публиковать в своем аккаунте совместные фотографии с мужем. Даже на новогодних фотографиях глава семейства отсутствует - на снимках запечатлены только Тата с детьми. Кроме того, пытливые глаза поклонников заметили отсутствие у Таты обручального кольца. Вопросы подписчиков, что же происходит в их семье, супруги оставляют без ответа. Ближайшее окружение пары также не дает комментариев относительно причин краха этого брака.
Свадьба звездных наследников состоялась в 2012-ом и была проведена с большим размахом. Среди гостей торжества были замечены звезды кино и шоу-бизнеса, известные спортсмены, бизнесмены, политики и чиновники - всего список приглашенных лиц включал 700 человек. За шесть лет брака супруги обзавелись двумя дочерьми - Маргаритой (6 лет) и Верой (5 лет).
Фото: Новостной робот
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